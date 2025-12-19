Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE VigoTrama cursos formaciónCaso ToméEstrés gaviotasAsesinato exCEO BarrerasPrecio percebe
instagramlinkedin

Cotobade recibe 167.600 euros para mellorar as traídas de auga veciñais

REDACCIÓN

Cereddo-Cotobade

O municipio Cerdedo-Cotobade recibiu 167.578 euros da Deputación para apoiar ás comunidades de augas da provincia, unhas axudas das que tamén se beneficiaron as comunidades usuarias do municipio, convertendo a Cerdedo-Cotobade no concello que máis fondos captou nesta convocatoria a nivel provincial.

O alcalde Jorge Cubela lembrou que Cerdedo-Cotobade vén desenvolvendo desde hai un tempo un plan pioneiro de legalización, regularización e optimización das traídas de auga veciñais, orientado a mellorar a calidade do servizo, garantir a seguridade xurídica das captacións e avanzar cara a sistemas máis eficientes e sostibles.

«Este traballo previo e continuo explica que o noso concello sexa o que máis axudas recibiu» engadiu.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents