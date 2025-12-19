Cotobade recibe 167.600 euros para mellorar as traídas de auga veciñais
REDACCIÓN
Cereddo-Cotobade
O municipio Cerdedo-Cotobade recibiu 167.578 euros da Deputación para apoiar ás comunidades de augas da provincia, unhas axudas das que tamén se beneficiaron as comunidades usuarias do municipio, convertendo a Cerdedo-Cotobade no concello que máis fondos captou nesta convocatoria a nivel provincial.
O alcalde Jorge Cubela lembrou que Cerdedo-Cotobade vén desenvolvendo desde hai un tempo un plan pioneiro de legalización, regularización e optimización das traídas de auga veciñais, orientado a mellorar a calidade do servizo, garantir a seguridade xurídica das captacións e avanzar cara a sistemas máis eficientes e sostibles.
«Este traballo previo e continuo explica que o noso concello sexa o que máis axudas recibiu» engadiu.
