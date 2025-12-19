Concierto de Vagalume en Cerponzóns
La iglesia parroquial de San Vicente de Cerponzóns acogerá el domingo 21 un concierto del grupo Vagalume. El acceso al concierto, que comenzará a las 11.30 horas, es libre y al finalizar el público podrá realizar una aportación económica voluntaria. La propuesta de Vagalume busca crear un espacio de encuentro a través de la música en un diálogo íntimo entre las interpretaciones y la arquitectura centenaria del templo.
- La Bonoloto deja en Pontevedra un premio de 46.651 euros
- Ahogado y sin posibilidad de ayuda: el triste final de un gato de colonia en Pontevedra
- Caminar por la PO-308 en Poio, una acción de riesgo
- Hallado un coche de las carreras ilegales de Poio
- Más de medio millón de euros para el nuevo local de Mango en Pontevedra
- El pasado marítimo emerge en la calle Galera
- Maneras de los autónomos de mantenerse con éxito: de la construcción a la moda
- El puente de Ponte Sampaio aumenta su seguridad con nueva iluminación