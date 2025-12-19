Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de Vagalume en Cerponzóns

La iglesia parroquial de San Vicente de Cerponzóns acogerá el domingo 21 un concierto del grupo Vagalume. El acceso al concierto, que comenzará a las 11.30 horas, es libre y al finalizar el público podrá realizar una aportación económica voluntaria. La propuesta de Vagalume busca crear un espacio de encuentro a través de la música en un diálogo íntimo entre las interpretaciones y la arquitectura centenaria del templo.

