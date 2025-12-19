Concierto de Vagalume en Cerponzóns

La iglesia parroquial de San Vicente de Cerponzóns acogerá el domingo 21 un concierto del grupo Vagalume. El acceso al concierto, que comenzará a las 11.30 horas, es libre y al finalizar el público podrá realizar una aportación económica voluntaria. La propuesta de Vagalume busca crear un espacio de encuentro a través de la música en un diálogo íntimo entre las interpretaciones y la arquitectura centenaria del templo.