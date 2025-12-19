Carracedo Fala pide melloras na parroquia cunha campaña de Nadal en redes
REDACCIÓN
A asociación cultural Carracedo Fala ten activa, a través das súas redes sociais, unha campaña de Nadal moi reivindicativa. Coa escusa das cartas que cativos e cativas envían a estas alturas do ano a Papá Noel o colectivo desta parroquia de Caldas utiliza a súa propia misiva dirixida ao Concello. A campaña leva o título de «Querido Concell»”. A asociación busca recoller con esta campaña as demandas históricas que ten a veciñanza. Entre elas está a descentralización das actividades culturais, o arreglo de camiños, limpeza viaria ou a execución de parques infantís dignos para a rapazada.
A directiva incide en que «está moi ben que no centro da vila se programen actividades, pero entendemos que nun concello fundamentalmente rural como é o de Caldas o normal sería que houbese tamén unha programación para os centros sociais». Carracedo Fala subliña que «nun momento no que se está falando tanto da morte do rural é importante que as administracións se preocupen polas parroquias, que escoiten á veciñanza e que actúen».
