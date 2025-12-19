Carlos Núñez vuelve a Pontevedra por Navidad

Como el buen turrón, el músico Carlos Núñez, uno de los artistas gallegos más reconocidos internacionalmente, vuelve a Pontevedra por Navidad. En esta ocasión será para celebrar el 30 aniversario de «A Irmandade das Estrelas», un disco que salió en un momento clave y que logró engrandecer la percepción de la música y el folk gallegos, aquí y fuera.

El concierto será este sábado a las 21 horas en el Pazo da Cultura y todavía hay entradas en Ataquilla.com y, de no agotarse, desde una hora antes en la billetera del auditorio municipal.