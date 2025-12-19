Abre no Parque Eguren a carpa Engado Marín infantil e xuvenil
Poderá desfrutarse de inchables, obradoiros, circuíto de educación vial e diversos xogos
REDACCIÓN
O Concello inaugura hoxe a carpa Engado Marín infantil e xuvenil ás 17.30 horas no Parque Eguren. A inauguración contará coa actuación do Ballet de Galicia, dando así comezo a un espazo pensado para o lecer e a dinamización da infancia e da mocidade durante estas datas tan sinaladas.
Poderá desfrutarse de todo o que inclúe a carpa: inchables, gardería-ludoteca, obradoiros, circuíto de educación vial, dianas, futbolines, billares, discos, scape room, gafas virtuais e moito máis.
Ás 18.00 horas celebrarase o Festival de Nadal da Escola Municipal de Música na Biblioteca, e ás 19.00 horas terá lugar a entrega de premios do Concurso de Contos e Postais de Nadal no local do Ateneo.
O domingo, 21 de decembro, o espírito do Nadal estenderase tamén a Seixo coa celebración do I Mercadiño de Nadal, que se desenvolverá na Praza de Abastos de Seixo.
Ademais, ás 12.00 horas, Papá Noel percorrerá o centro de Marín coa tradicional Papanoelada moteira, organizada pola asociación Galicia Solidarios, achegando ilusión e solidariedade ás rúas da vila.
