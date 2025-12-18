Teatro especial para inaugurar la Navidad
Amencer-Aspace vuelve a inaugurar la Navidad con su tradicional festival. Esta vez los protagonistas serán del Centro de Educación Especial de Lourizán, que interpretan hoy a partir de las 16.00 horas «La luz que recorrió el mundo», en el salón de actos de la residencia de Campolongo. El evento es abierto al público.
