Seixo organiza su mercadillo de Navidad

La plaza de abastos de Seixo acoge este domingo un mercadillo navideño en horario de 11.30 a 20.30 horas. A mayores, a partir de las 17 horas los elfos recogerán las cartas de deseos de los más pequeños. También habrá una chocolatada y vino caliente gratis. Por cada compra, se entra en un sorteo que se celebra a las 20 horas.