

Reclaman mejoras salariales en Defensa

La concentración. | FdV

El personal civil de Defensa llevó a cabo una concentración durante la mañana de ayer frente a la Escola Naval Militar de Marín para reclamar mejoras salariales justas y consolidadas tras el acuerdo que confirma una mejora, pero solo para el personal militar.

