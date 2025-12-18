«España se puede contar gracias a películas y series»

Con motivo de la programación previa a los Premios Feroz 2026, Raquel Piñeiro acudió el pasado martes 16 a la Fundación Moldes para presentar su libro ‘Un país en pantalla’. La visita se enmarca dentro del ciclo literario ¡Palabra de cine!.

—¿Cómo vivió el coloquio del martes?

Fue muy guay, me parecía una idea muy interesante. Intenté preparar una charla distinta de una presentación al uso, porque el 4 de diciembre la hice en la librería Paz. Entonces, como sabía que había gente que iba a repetir, monté una especie de presentación desde el marco de Galicia y de Pontevedra. Fui desgranando los capítulos del libro, poniéndolos en relación con las películas y las series. Me sorprendió muy gratamente la acogida, la gente participó bastante.

—¿Cómo nace la idea de ‘Un país en la pantalla’?

Fue un encargo de mi editora en la editorial Planeta, Marta Gómez. En principio iba a ser un libro mucho más pequeño, para una colección que tienenen en el sello GeoPlaneta, pero al final empecé a escribir, me emocioné demasiado, se salió de la colección y he terminado escribiendo un libro de 400 páginas sobre este tema que me apasiona.

—En el libro refleja las localizaciones españolas en los rodajes.

Sí. No quería simplemente decir «esta película se ha rodado en Cuenca o en Jaén», sino explicar qué significa que unos lugares aparezcan en pantalla y cuál es la intencionalidad cuando busco un escenario de un tipo u otro. Decidí estructurar el libro en torno a géneros cinematográficos y no por provincias o comunidades. He terminado hablando de la llegada de Hollywood a España, del cine quinqui o de cómo vivió el público del extrarradio los rodajes en esos barrios marginales, que no fue de una forma muy positiva. También he hablado de los rodajes sobre crímenes, muchos basados en casos reales, y muchas más cosas. Me planteé incluso hacer un capítulo sobre videoclips, programas de entretenimiento o señalar, por ejemplo, dónde estaba el edificio de las vecinas de Valencia, pero creo que eso es otro libro.

—El libro presta atención al cine rural.

Sí, hablo mucho de cine rural porque es una constante en el cine español desde la época del cine mudo y me parece muy importante cómo el cine trata al mundo rural. Me parece interesante también esta evolución que pasa desde convertirlos en el continente de todas las desgracias a la visión edulcorada de "qué bien se vive en los pueblos, qué buenos son".

—Comentaba que la gente de barrio no recibía de manera positiva los rodajes en estas zonas.

Lo que ocurre cuando en los años 70 se empiezan a rodar películas de cine quinqui es que la propia población de esos barrios se alza en protestas contra los directores diciendo que lo que están haciendo es estigmatizarles y hacerse eco de una problemática que existe, pero no es la única, pues en esa época tenían muchísimos problemas: los barrios estaban sin asfaltar, no tenían líneas de autobús, centros de salud ni colegios, cuando había muchísima población infantil y adolescente. Estaban totalmente carentes de servicio y existía una lucha vecinal muy activa por conseguir esas cosas, pero las películas no se fijaron en esa lucha colectiva, sino en el contrabando de heroína, la delincuencia o el analfabetismo.

—¿Hay en España paisajes dignos de películas?

España no solamente está llena de paisajes dignos de películas, sino que España se puede contar gracias a películas y series. Puedes hacer un recorrido no solamente por los paisajes, sino por toda la historia de España pasando por el franquismo, la Guerra Civil o épocas no tan investigadas por el cine. Una de las gracias del libro es que incluye al final un índice donde están todos los lugares recogidos y no hay que irse a Madrid, Barcelona o Andalucía para encontrar películas o series que se hayan rodado. Estoy convencida de que al lado de tu casa vas a encontrar probablemente una obra maestra que no sabías que se había rodado ahí, estés donde estés.

—¿Tiene algún proyecto entre manos?

Ahora mismo me pillas escribiendo el próximo ‘Cuaderno de actividades para mentes viajeras’, que es un cuaderno ilustrado de pasatiempos para adultos de viajes, que saldrá en verano de 2026.