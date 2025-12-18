Quejas por la «saturación» de Urgencias en Montecelo a la espera de la hospitalización

El plan de invierno puesto en marcha por el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés no parece funcionar. Numerosos pacientes y acompañantes se quejaron ayer de la «saturación» de Urgencias de Montecelo, con enfermos que acumulaban «hasta 24 horas de espera en un box para su hospitalización». «Es un enfermo oncológico que debe estar aislado» para evitar contagios en plena oleada de la gripe, según una de estas quejas, que alaba el trabajo del personal sanitario pero critica la gestión de la dirección.

El plan de invierno se diseñó para las patologías habituales en esta época del año, especialmente la gripe, con «procedimientos alternativos a la organización habitual para mejorar la accesibilidad a los servicios de Urgencias, reduciendo tiempos de acceso y estancia y procurando paliar riesgos de transmisión intrahospitalaria de la gripe», explicó el área sanitaria, que anunció la habilitación de « áreas específicas en las unidades para el manejo de los pacientes con sospecha de gripe y según sus estados clínicos».