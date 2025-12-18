El Puerto de Marín planifica su futuro empresarial hasta 2028

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobó ayer, en su última sesión del año, el Plan de Empresa 2025 de forma definitiva. Se trata de un documento con horizonte de 2028 en el que se recogen todos los aspectos presupuestarios de la entidad así como los relacionados con planificación y gestión. La estructura del Plan de Empresa está adaptada al Marco Estratégico del sistema portuario de interés general, que supone el documento de referencia para la planificación portuaria y que se apoya en las dimensiones económica, social y ambiental recogiendo los profundos cambios internos y externos que se han producido en los últimos años en los sectores del transporte, la logística y el comercio de mercancías.

El Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria contempla además la cofinanciación europea de la que la entidad es beneficiaria a través de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en actuaciones ligadas a la sostenibilidad ambiental y energía, del Programa Operativo Feder del Marco 2021-2027 en inversiones ferroviarias y ambientales y de la asignación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura en actuaciones de desarrollo sostenible de la pesca.

El consejo también aprobó el nombramiento del máximo responsable de la Diputación, Luis López Diéguez como vicepresidente del órgano de gobierno. Diéguez es vocal representante de la Xunta en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria.

Por su parte, José Benito Suárez Costa, presidente de la Autoridad Portuaria dio cuenta de la marcha de los tráficos de mercancías por el puerto hasta el mes de noviembre de este año. A falta de un mes para terminar el año, se han movido 2,1 millones de toneladas de mercancía entre las que destaca un aumento del 4% de la mercancía general no contenerizada, impulsado sobre todo por los movimientos de eólicos, productos siderúrgicos, fruta o material de construcción. El número de buques mercantes que hicieron escala en puerto durante este año también registra un aumento del 4%.