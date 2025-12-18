El PP de Caldas ve un año con «más defectos que aciertos» del Concello
REDACCIÓN
Caldas
El grupo municipal del PP de Caldas de Reis hizo ayer un balance negativo del primer año de gestión del alcalde, Jacobo Pérez, al que ve «totalmente superado y solo, con muchos más defectos que aciertos» y a lo que acusan de ser el responsable exclusivo del «retraso inadmisible» para la construcción del nuevo centro de salud por parte de la Xunta. El portavoz popular, Fernando Pérez, calificó este primer año de «muy pequeño» y lamenta los «constantes cambios de postura como hizo con el proyecto de la Variante Oeste».
