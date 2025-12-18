El PP alerta de una "fuga" de Bomberos en Pontevedra: De una plantilla de 43 efectivos, solo hay 30 en servicio

La concejala del PP de Pontevedra Pepa Pardo ha denunciado la “fuga de efectivos” del Parque Municipal de Bomberos, cuya plantilla considera "claramente insuficiente para una ciudad de 83.316 habitantes".

Según sus datos, "de los 43 profesionales que debería tener el cuerpo de Bomberos, según indica la propia Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Concello de Pontevedra, de los que 40 son operativos, tan solo hay cubiertas 38 plazas, de las que ocho se encuentran de baja, lo que reduce el número real de efectivos a 30 bomberos en servicio".

Además, Pardo afirma que "cuatro bomberos se incorporarán próximamente al cuerpo de Vigo, tres de ellos de reciente ingreso en Pontevedra, además del jefe del servicio, cuyo cese estaba previsto para este 18 de diciembre y que ha solicitado una prórroga hasta mediados de enero para garantizar el cierre del ejercicio".

Pardo ha adelantado que el próximo año se jubilarán también otros dos efectivos, lo que agravará todavía más la situación “crítica y alarmante” del Parque Municipal de Bomberos: “El Concello de Pontevedra tiene un problema estructural de personal. Desde el PP nos sentimos orgullosos por la profesionalidad y el trabajo diario de los bomberos en la ciudad, pero el BNG está jugando con la seguridad de todos los ciudadanos, como ya advertimos tras el incendio del edificio de la calle Marqués de Riestra, sin que se haya hecho absolutamente nada”.

Por otro lado, asegura que el servicio de extinción de incendios "no cumple de forma habitual los servicios mínimos establecidos en seis efectivos por turno. El pasado 28 de noviembre, en el incendio de una casa okupada en Pasarón, los bomberos municipales estaban en mínimos durante esa tarde en la que uno de los profesionales resultó herido".

La concejala ha exigido al gobierno local la dotación de "medidas urgentes para reforzar el cuerpo de Bomberos y mejorar las condiciones laborales después de que no sea la primera vez que solo haya cuatro bomberos de guardia, incluyendo al telefonista, el conductor y el mando. En esas condiciones es imposible garantizar una respuesta eficaz ante una emergencia”.