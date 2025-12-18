Poio y Vilaboa disfrutan de un show de títeres

Este sábado, los concellos de Poio y Vilaboa pueden disfrutar del circuito +Escénicas de la Diputación. ‘Os tres porquiños’, a cargo de Educateatro Producións es el espectáculo que se desarrollará en la carpa de Navidad de A Seca a las 18 horas, mientras que en Figueirido la comedia ‘Do, re, mi, Mozart xoga aquí’, de Títeres Cachirulo, se representará a las 20 horas en la Casa de la Cultura.