Pesar por las últimas dos mujeres asesinadas

La Subdelegación realizó un minuto de silencio por los dos últimos feminicidios en España. Una mujer de 48 y otra de 36 años han fallecido presuntamente a manos de sus respectivas parejas en Valencia y Tarragona, respectivamente. Así el número de mujeres asesinadas por sus cónyuges en 2025 asciende a 47 víctimas.