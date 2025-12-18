Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pesar por las últimas dos mujeres asesinadas

El minuto de silencio. | FdV

La Subdelegación realizó un minuto de silencio por los dos últimos feminicidios en España. Una mujer de 48 y otra de 36 años han fallecido presuntamente a manos de sus respectivas parejas en Valencia y Tarragona, respectivamente. Así el número de mujeres asesinadas por sus cónyuges en 2025 asciende a 47 víctimas.

