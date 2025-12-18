Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Supremo AP-9Caso ToméFalsificacionesObramat VigoAna Obregón EpsteinNaufragio PortugalAlbacete-Celta
instagramlinkedin

O BNG critica o «tren de créditos do Concello de Poio: 4 en menos de 3 anos»

REDACCIÓN

Poio

O BNG de Poio vén de criticar que o Concello «está a acumular un tren de préstamos». Segundo advirte o grupo nacionalista, o goberno local ten previsto solicitar un novo crédito por valor de 823.467 euros «que destinará en boa parte a pagar facturas pendentes». É o cuarto préstamo en menos de tres anos, segundo a formación. A xuízo da voceira Marga Caldas, isto é a confirmación da «lamentable e desordenada xestión económica do alcalde Ángel Moldes, da ausencia de proxectos de futuro para Poio, así como dos servizos deficientes do goberno do PP». Para o BNG a nova operación de endebedamento supón «unha clara contradición coa política económica que defendía cando estaba na oposición, cando subliñaba que pedir cartos era irresponsable».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents