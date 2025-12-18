O BNG critica o «tren de créditos do Concello de Poio: 4 en menos de 3 anos»
REDACCIÓN
O BNG de Poio vén de criticar que o Concello «está a acumular un tren de préstamos». Segundo advirte o grupo nacionalista, o goberno local ten previsto solicitar un novo crédito por valor de 823.467 euros «que destinará en boa parte a pagar facturas pendentes». É o cuarto préstamo en menos de tres anos, segundo a formación. A xuízo da voceira Marga Caldas, isto é a confirmación da «lamentable e desordenada xestión económica do alcalde Ángel Moldes, da ausencia de proxectos de futuro para Poio, así como dos servizos deficientes do goberno do PP». Para o BNG a nova operación de endebedamento supón «unha clara contradición coa política económica que defendía cando estaba na oposición, cando subliñaba que pedir cartos era irresponsable».
- Fernando Pintos: «La relación con los militares era muy tensa y logramos que se normalizara»
- Ahogado y sin posibilidad de ayuda: el triste final de un gato de colonia en Pontevedra
- Caminar por la PO-308 en Poio, una acción de riesgo
- Hallado un coche de las carreras ilegales de Poio
- Las obras del puente de Ponte Sampaio, casi listas
- Defensa estudia ampliar los efectivos de la Escuela Naval ante el aumento de alumnos
- Maneras de los autónomos de mantenerse con éxito: de la construcción a la moda
- El puente de Ponte Sampaio aumenta su seguridad con nueva iluminación