El nuevo Fogar do Maior caldense incluye un programa intergeneracional navideño

El nuevo Fogar do Maior de la calle Sardanela de Caldas, intensifica en estas jornadas su programa de actividades. A lo largo de esta semana se celebra el taller de Fíos e teas, Nadal Interxeracional, con sesiones de costura creativa, en las que los mayores y los niños colaboran a la hora de dar vida a elaboraciones conjuntas.

Además, el próximo viernes, día 19 acogerá el tradicional Baile de Nadal, que dará comienzo a las 17.30 horas amenizada por el grupo Los Dinámicos. Se repartirán raciones de chocolate caliente con churros entre los y las asistentes. Al mismo tiempo, a las 19.00 horas se llevará a cabo el acto de entrega de trofeos a los ganadores de la Liguilla de Brisca.

El Fogar do Maior cuenta con nuevos carteles y pictogramas informativos, elaborados por la Asociación Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa.

Por su parte el Programa de Nadal de A Lama se desarrollará entre el 19 de diciembre y el 5 de enero con propuestas culturales, educativas, familiares y solidarias dirigidas a todos los públicos. Comienza con una entrega de regalos al alumnado a cargo de la ANPA y habrá talleres de adornos florales o cocina, cuentacuentos, teatro, el VII Torneo de Fútbol-Tenis, el tradicional Recorrido de los Pajes Reales, la Cabalgata de Reis el 3 de enero , o el Concerto de Nadal Quilo Solidario, el 4.