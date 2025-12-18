La novedosa reforma del parque Ribeira de Os Peiraos

Las obras de mejora integral del parque infantil de Ribeira dos Peiraos siguen su curso continuando con la línea de trabajo centrada en la supervisión, priorización, reparación y mantenimiento de la red de estos recintos en Pontevedra.

El concelleiro de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, explicó que «se está procediendo al arreglo de aquellos que están en peor estado de conservación», con el fin de adaptarlos a la normativa vigente y así obtener la certificación de seguridad necesaria.

Los trabajos cuentan con una inversión de 39.585,15 euros. Dentro del proyecto destaca por la incorporación de un pavimento que «incluye un tratamiento para la absorción de partículas de dióxido de carbono». Se opta por esta opción por la ubicación, muy cercana a un vial con bastante tráfico.

La reforma incluye la renovación del vallado y el suelo de caucho junto a la incorporación de nuevos juegos infantiles para los usuarios del parque.