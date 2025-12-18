La memoria de luz de Pontevedra

Bajo el comisariado de Cristina Echave Durán y Reis Camiña Castro, «Debuxar coa luz. A fotografía en Pontevedra no século XIX» abrirá mañana sus puertas para invitar al espectador a un viaje por un periodo convulso donde una nueva musa, la fotografía, llegó para quedarse.

La exposición constituye la crónica de un cambio de paradigma. Antes de 1843, la inmortalidad del rostro o del paisaje estaba reservada a la destreza de pintores y miniaturistas y la muestra arranca precisamente en ese relevo generacional, donde nombres como el compostelano Andrés Cisneros o el vigués Manuel Ricaud colgaron los pinceles para convertirse en lo que podríamos llamar «artesanos de la luz».

De ellos, el museo exhibe piezas de gran valor: dos talbotipos, una rareza técnica que apenas ha sobrevivido al paso del tiempo, que funcionan como el acta fundacional de esta nueva era en Galicia.

Si al principio los daguerrotipos y ambrotipos eran objetos suntuarios, herederos de la pose pictórica y la búsqueda de dignidad aristocrática, la llegada de la tarjeta de visita democratizó la identidad.

La exposición refleja el fenómeno de la «cartomanía». La imagen propia se volvió coleccionable, intercambiable y accesible. Fue el caldo de cultivo para que Pontevedra, primero tierra de paso para fotógrafos itinerantes (como los hermanos Guiard o Alonso Montenegro), viera nacer una burguesía de la lente con estudios estables. Figuras locales como Vicente del Villar Cousiño empezaron a competir con los foráneos, tejiendo la red comercial de la memoria visual de la provincia.

Llega también un momento en que la cámara abandona la seguridad del estudio para salir a la calle. Aquí, la figura de Francisco Zagala se erige como un imprescindible.

Los fotógrafos del XIX no solo retrataron a las gentes de la Boa Vila, sino como ésta se iba transformando

Zagala no solo retrató personas; retrató el tiempo. Su serie Pontevedra Artística y Pintoresca y el álbum Recuerdo de Pontevedra (1883), pionero en Galicia, combinan una sensibilidad romántica con un rigor casi notarial. Gracias a él y a panorámicas tan tempranas como la vista de la plaza de Tetuán (1859), el visitante puede reconstruir urbanísticamente una Boa Vila que se transformaba a marchas forzadas.

Zagala, junto a otros nombres como Francisco Prieto o Eliseo Segond, otorgó a la ciudad conciencia de su propio patrimonio y monumentalidad.

La exposición también incluye nombres que suelen quedar en los márgenes de la historia oficial. Es el caso de Generosa Carballo Silva, una de las primeras pontevedresas que hizo de la fotografía su oficio, rompiendo el techo de cristal de una profesión eminentemente masculina.

Al servicio de la ciencia

La exposición recuerda asimismo que la fotografía fue una herramienta transversal. No solo sirvió al arte, sino también a la ciencia. Desde la documentación arqueológica de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra hasta los usos médicos de doctores como Cobián Areal y Celestino Poza, la cámara se convirtió en un instrumento de diagnóstico, verdad científica y testimonio de los hallazgos y descubrimientos de su tiempo.

El broche final lo pone la integración de la fotografía en la prensa ilustrada, con Enrique Labarta como visionario que entendió, antes que nadie, el poder de la imagen para la publicidad y la información, cerrando el círculo de un siglo que empezó pintando rostros y terminó imprimiendo realidades en papel prensa.