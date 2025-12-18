Luz verde municipal en Poio a dos hoteles-apartamento de tres estrellas en Covelo

La concejala de Urbanismo de Poio, Rocío Cochón, anunció ayer la próxima construcción de dos nuevos hoteles-apartamento en Covelo, en la parroquia de Samieira, después de la aprobación del anteproyecto en la Comisión Informativa de Urbanismo.

Se trata de dos apartahoteles de categoría tres estrellas, que ya cuentan con la autorización de Turismo de Galicia. Los establecimientos ocuparán parcelas contiguas y contarán con ocho apartamentos cada uno, sumando un total de cerca de 50 nuevas plazas de alojamiento a la oferta turística en Samieira.

Durante una visita al emplazamiento, Cochón destacó que Poio «está en pleno crecimiento, ya que sigue atrayendo emprendedores, vecinos y visitantes». Así, recordó que «en los últimos meses se están dando a conocer numerosas iniciativas turísticas, pero también residenciales y empresariales».