Luz verde al futuro parque público de la calle Doce de Novembro de Pontevedra tras el permiso de Adif

Tras meses de espera, finalmente el Concello de Pontevedra obtiene la autorización de Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, para desarrollar el proyecto de mejora y reforma de la pasarela de la calle Doce de Novembro. Consiste en acondicionar este espacio sobre las vías del tren para dar lugar a la creación que un parque público de 4.658 metros cuadrados de superficie. Ahora, una vez recibido el visto bueno de Adif, las obras se retomarán pasadas las fechas navideñas, según apunta el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Por tanto, la actuación daría comienzo una década después de la cesión de los terrenos por Adif.

Los trabajos habían sido adjudicados en mayo a la empresa Oresa y estaba previsto dar luz verde a las obras en septiembre, contando con un plazo de ejecución de nueve meses. Sin embargo, un error municipal a la hora de solicitar un último permiso a Adif impidió el avance del proyecto: se pidió dos veces, por lo que la duplicación frenó la solicitud en el departamento.

La reforma, además del parque, incluye la habilitación de un sendero peatonal por ese lado de la calle, inexistente hasta el momento, una fuente ornamental y «una iluminación muy potente y sencilla». No obstante, el plan también contempla obras de pavimentación y la integración de diferentes especies vegetales.

Por otro lado, tal y como indica Lores, también se ampliaron dos contratos de la red de alcantarillado. Uno en Sabarís, Marcón, por valor de 382.000 euros, consiste en la instalación de una red de saneamiento que conectará con la existente en la carretera PO-542. «Pasa por terrenos privados y se tardó un poco más en conseguir las autorizaciones», comenta el alcalde, quien señaló que esta red atenderá a 34 habitantes. Por otro lado, el otro contrato ampliado por 123.775 euros es en Cerponzóns, dando servicio a doce residentes.

Por último, Lores también informó del acuerdo de la subida salarial de los funcionarios. Tras la última subida, este 2025 el sueldo de estos trabajadores se incrementa un 2,5%, mientras que una vez iniciado el año 2026, el aumento será de un 1,5% más.

Más de 60 millones en obras, cifra «histórica»

El Concello de Pontevedra ha hecho un repaso de las obras e inversiones tramitadas, adjudicadas o en licitación a lo largo de este año 2025. La conclusión es significativa: los distintos proyectos derivan en una suma de 66.587.180 euros. «Históricamente nunca hubo una inversión tan potente e importante desde el punto de vista económico», indica el alcalde, destacando la trascendencia de las acciones para la ciudad, «que mejoran el funcionamiento de los servicios y que redundan en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Pontevedra».Así, las obras que están actualmente licitación o pendientes de inicio inmediato, como la rehabilitación de carreteras, las obras en el río de Os Gafos, Rosalía de Castro o Casimiro Gómez suman un montante de casi 26 millones de euros.Por otro lado, las obras en ejecución o ya terminadas suponen un importe de 14,6 millones de euros.

En este apartado se encuentran, por ejemplo, los trabajos en el parque de A Parda, la iluminación de la Illa do Covo y la Xunqueira de Alba, el Centro Social de Acevedo o la finalización de la reforma del Teatro Principal. Asimismo, también se incluyen en esta sección proyectos importantes ya terminados, como el de la calle A Santiña, el Conservatorio o el edificio de Churruchaos.En relación con otros trabajos de este año, desde las actividades de Capital Gastro hasta la mejora del mobiliario urbano, se invirtieron 2, 9 millones.Por último, el repaso abarca otras gestiones importantes con un importe que asciende a 21,8 millones de euros, destacando la compra de los terrenos de San Amaro o el contrato de residuos.