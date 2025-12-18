A letra de Pondal resoa na Verdura
«Cantar a Nación» foi o acto co que Vía Galega e Galiza Cultura conmemorpu onte na praza da Verdura o 118 aniversario da estrea do Himno Galego.
O 20 de decembro cúmprense 118 anos que no Gran Teatro da Habana se interpretaba por primeira vez, o himno nacional galego. Este fito histórico non podía pasar desapercibido para Vía Galega e a Federación Galiza Cultura «pola importancia que o himno, como símbolo nacional, ten para fortalecer a nosa autoestima e a nosa identificación e unidade como pobo». Para conmemorar esta efeméride e reclamar a restauración do texto do Himno conforme ao texto orixinal, creado por Eduardo Pondal, un anos máis, Vía Galega e a Federación Galiza Cultura celebrou onte un acto de aniversario do 20 de decembro, baixo o título, «Cantar a nación».
Así, a letra de Pondal resoou onte no centro histórico de Pontevedra coa prativcipación do grupo Maravallada e diversas entidades e colectivos da cidade. Deuse lectura lectura a un manifesto elaborado para a data e remataou cantando o Himno completo tal e como o escribiu Eduardo Pondal. O acto enmárcanse dentro da liña de traballo que as dúas entidades veñen desenvolvendo para difundir os símbolos galegos.
Insisten en reclamar que « se restitúa o himno oficial de Galicia coa súa versión correcta, sobre todo, cando hai xa 33 anos que o profesor da Universidade da Coruña, Manuel Ferreiro, comprobou as alteracións e erros que se foron transmitindo no Himno, alleos ao texto orixinal e vontade de Pondal».
Neste senso, e malia as repetidas iniciativas presentadas, «non houbo absolutamente ningún avance. En 2023, ámbalas dúas entidades recolleron case 16.000 sinaturas nunha proposta de Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) para reclamar que se puxese fin a esta anomalía». lembra que «aquela iniciativa foi rexeitada cos votos en contra do PP e PSOE e só contou cos votos favorábeis do BNG. Naquel momento o acordo era o de crear unha comisión no parlamento, a cal está paralizada».
Hai unhas semanas, Vía Galega era coñecedora dun informe elaborado pola Real Academia Galega, solicitado pola comisión parlamentaria creada para a analizar a restauración do Himno, no que avalaba a proposta de restitución recollida naquela ILP formulada en setembro de 2023. Unha vez coñecido este informe, «instamos ao Parlamento galego, a que por fin, asuma a súa responsabilidade e dea os pasos necesarios para reparar esta anomalía histórica».
