Encargada la parcelación para el centro deportivo de Cernadiñas Novas
Se trata de ampliar el CGTD en Xeve
REDACCIÓN
La Xunta ha encargado ya la redacción del proyecto de parcelamiento para la obtención del suelo destinado a la construcción del futuro Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Galicia en Cernadiñas Novas, en Xeve. Según las especificaciones publicadas, el contrato tiene un plazo inicial de duración de 16 meses y un valor de más de 152.000 euros. Tras la declaración de interés autonómico del proyecto por el Consello de la Xunta en marzo, con esta publicación se da un paso más en el objetivo final de que Galicia cuente con un Centro de Alto Rendimiento Deportivo para aumentar instalaciones y servicios del actual Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) e incrementar el número de plazas. Se busca también darle cabida a modalidades deportivas nuevas y mejores infraestructuras a las existentes. Esta ampliación se llevará a cabo en unos terrenos de más de 120.000 metros cuadrados en la parroquia de San Andrés de Xeve, a siete kilómetros de distancia del actual CGTD.
