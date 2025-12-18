La Corporación se renueva mañana con el alta de dos ediles del BNG y una del PP

La portonovesa Arabela Deza Ferreira toma mañana posesión como nueva concejala del PP en Sanxenxo en sustitución de María Deza, que en octubre renunció a su acta de edil para asumir la dirección de la Axencia Galega de Infraestruturas. Arabela Deza, de 36 años, ocupaba el puesto número 11 en la lista del Partido Popular en las últimas elecciones municipales. «Tengo vocación de servicio público y que mejor que poder hacerlo por y para mis vecinos. Mi objetivo último siempre ha sido volver a casa dicen que se le llama morriña del gallego. La política me abre la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente y poder ver conocer servicio público desde ambas perspectivas», apunta.

En mayo de 2023 se incorporó como Técnico de Hacienda del Estado en la Delegación Especial de las Palmas de Gran Canaria, donde se encuentra actualmente trabajando en el departamento de Recaudación Ejecutiva.

En el pleno también se incorporarán a la Corporación municipal los concejales del BNG, Estrella Martínez y Adrián González, en sustitución de Fran Leiro y Tamara Castro.

A la sesión plenaria el gobierno local llevará la aprobación definitiva de la derogación de la actual ordenanza reguladora de la tasa de recogida de basura y la aprobación inicial de la nueva ordenanza fiscal para la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos municipales aunque no entrará en vigor hasta que se adjudique el nuevo contrato.