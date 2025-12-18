Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Botón de Ancla anuncia su Gran Gala Benéfica

La Asociación Cultural y Gastronómica Botón de Ancla celebra hoy el acto de presentación oficial de la VI Gran Gala Benéfica, bajo el título de «Haz realidad su ilusión». Será a las 12.00 horas en las inmediaciones de la farola central de los jardines Rosalía de Castro, donde estarán presentes el presidente de la asociación y varios de los artistas participantes.

