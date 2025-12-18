Un Belén de cuatro metros de largo, nueva atracción del Pazo de Nadal de Sanxenxo
Sanxenxo
El Pazo de Nadal, ubicado en la Praza do Mar, cuenta con una nueva atracción y motivo de visita, un gran Belén de casi cuatro metros de largo y dos metros de ancho. Se trata de una creación formada por más de 200 figuras, que el vecino de Sanxenxo, Luis Aguín, expone en el recinto navideño. «Gústanme dende pequeno os beléns e teño moitas figuras», asegura.
Ahora ya está jubilado, pero fue carpintero de ribeira y muchas de las piezas que los conforman están hechas con sus propias manos. Cuenta con otros dos expuestos en la iglesia de Nantes y de Adina. «O máis complicado é poñer e distribuir as figuras para que todo teña sentido e atraia a atención da xente. Leva máis dun día», apunta.
