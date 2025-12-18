Baja la venta de vivienda nueva en Pontevedra: nueve de cada diez operaciones son de pisos usados

En pleno resurgimiento de las promociones inmobiliarias en la ciudad, con operaciones en pleno centro (como la calle Gutiérrez Mellado) o en barrios como Tafisa o A Parda, la venta de viviendas vuelve a caer en Pontevedra, un descenso que se deja notar sobre todo entre los pisos nuevos. De las 538 operaciones de compraventa de inmuebles certificadas por el Ministerio de la Vivienda este año hasta el mes de septiembre, solo 59 corresponde a pisos nuevos, el 11%.

El aumento de precios que experimenta este sector, con cifras similares a las de antes de la burbuja inmobiliaria, está detrás en buena parte de este fenómeno, que también provoca que muchos compradores acudan a otros municipios a adquirir su hogar. Así la venta de pisos nuevos sí es mejor este año que el pasado en territorios como Marín, Cuntis o Vilaboa, donde los precios están más contenidos. Esta situación también se nota, en menor medida en Campo Lameiro, A Lama o Moraña.

En cambio, además de Pontevedra, en municipios como Poio y Sanxenxo, la compra de viviendas nuevas cae a mínimos históricos. En Poio son cuatro pisos sin estrenar de 104 operaciones y en Sanxenxo con 34 de 258 ventas.

Hace casi dos décadas, en 2007 y 2008, comprar un piso en Pontevedra costaba entre 1.800 y 1.900 euros por metro cuadrado, de media, según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, los precios cayeron a menos de mil euros en 2016. Pero el ladrillo vuelve a mostrar todo su músculo. Las mismas tablas ministeriales sitúan la cifra actual en 1.861 euros, un 17% más que hace solo un año. Pero hay portales inmobiliarios que ya sitúan el precio medio por barrios en unos 3.000 euros, como ocurre en el centro urbano, desde la plaza de Barcelos hasta Echegaray o Tafisa, e incluso en lugares más alejados, como la avenida de Lugo o Monte Porreiro se apuntan tasaciones de más de 2.000 euros.

En toda España, en el mes de octubre, la compraventa de viviendas volvió a terreno negativo en octubre al caer un 2,5% interanual, hasta 67.789 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El retroceso se produce pese a un récord histórico en las ventas de vivienda usada, que alcanzaron más de 53.300 operaciones, la cifra mensual más alta desde que hay registros. El factor determinante fue el fuerte ajuste de la vivienda nueva, cuyas transacciones se hundieron un 12%, hasta 14.464. El dato de octubre supone un giro tras el avance del 3,8% registrado en septiembre y confirma la elevada volatilidad del mercado en la segunda mitad del año, después del descenso del 3,4% en agosto.

Ante los precios de la vivienda nueva en la comarca de Pontevedra, las de segunda mano también está experimentando una subida que cada vez hace más difícil al ciudadano de a pie el acceso a este bien de primera necesidad.

Según un reciente informe del portal inmobiliario Fotocasa el precio medio de la vivienda de segunda mano en Galicia ha subido un 10,2% en su variación interanual, aunque el algunas localidades se ha superado con creces ese aumento. Es el caso de los municipios de Pontevedra, Sanxenxo y Marín, en la comarca pontevedresa, teniendo en cuenta los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

El peor parado con diferencia es Marín. En la villa el mes de agosto se cerró con un precio de 2.073 euros el metro cuadrado. Esto implica que en la actualidad un piso de unos 80 metros cuadrados tiene un precio medio de casi 166.000 euros, ya que el aumento de este tipo de viviendas usadas en el último mes fue de un 11,4%, pero en un año del 68,7%. Es este último el porcentaje más elevado de los concellos de la comarca y pone en evidencia la necesidad de vivienda que hay alrededor de la capital, Pontevedra, ya que los municipios vecinos como Marín y Poio suelen ser opciones preferentes por su cercanía. Esto ha provocado tanto un aumento en la vivienda nueva, que es poca y cara, como en la de segunda mano, como es este caso.

Le sigue en incremento de precio Sanxenxo. En la villa turística por excelencia de las Rías Baixas hace tiempo que la vivienda es casi un bien de lujo, según la zona. Así, el Índice Inmobiliario Fotocasa informa de que en este concello el metro cuadrado de los pisos de segunda mano es ya de 3.417 euros. Curiosamente, respecto al mes anterior bajó un 0,5%, pero si se compara con agosto de 2024 se disparó un 13,6%. De este modo, un piso de 80 metros cuadrados ascendería a 273.360 euros, un precio muy poco asequible para la población general.

En Pontevedra capital el precio medio del metro cuadrado se cerró en agosto en 2.529 euros, un 1% más que un mes antes. Con respecto a 2024, el aumento ha sido del 11,2%. Con estas cifras, una vivienda usada de 80 metros cuadrados en la Boa Vila cuesta 202.320 euros.

La Xunta suspende la licitación de un edificio en Valdecorvos

La Xunta puso en marcha en noviembre pasado su tercer y último proyecto, al agotarse ya el suelo disponible, de viviendas públicas en Valdecorvos, con una promoción de 48 pisos cuyas obras se licitaron entonces por unos 9,3 millones de euros. Sin embargo, apenas un mes después, el proceso se ha suspendido al detectarse errores en los precios. Todo apunta a que se convocará este concurso en los próximos meses, una vez que se corrijan esos errores, pero la ejecución de este inmueble público tendrá que esperar.Este plan, ahora paralizado, se suma a las 74 ya en ejecución y que se entregarán el próximo año, y a un edificio con 56 hogares cuya adjudicación de obras está próxima.

Este nuevo edificio en el barrio de Valdecorvos constará de seis plantas, garaje y varios locales comerciales y ya está preadjudicado el bloque de 56 nuevos inmuebles, licitado por 9,4 millones. La intención de la Xunta es que el próximo año comiencen las obras de estos nuevos bloques (el ahora aplazado con más retraso), al tiempo que se prevén entregar las 74 viviendas públicas, cuyos trabajos comenzaron el verano pasado. De este modo, el barrio contará con 236 nuevas viviendas, a las que se suman las 53 en Tafisa y las 11 de As Devesas.

La conselleira recordó que su departamento tiene así en marcha una inversión de 60 millones de euros destinado a la construcción de nuevas viviendas públicas en Pontevedra y concretó que un total de 28,19 están consignados para 2026.También en fase de diseño el desarrollo de suelo residencial entre O Marco y San Mauro que habilitará terrenos para otras 2.000 viviendas por parte de promotores y cooperativistas. El proyecto ya se encuentra en el procedimiento ambiental.

Por otra parte, la Xunta activará el próximo 1 de enero nuevas medidas que posibilitarán sumar más vivienda, como incrementar la edificabilidad en un 20% siempre que la promoción dedique al menos el 60% la vivienda protegida. Los concellos también podrán promover y desarrollar Proyectos de Interés Autonómico para la creación de suelo destinado al menos en un 80% a la construcción de vivienda protegida.