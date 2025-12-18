Baia Fernández presenta su nuevo libro

La escritora gallega, youtuber y entrenadora emocional Baia Fernández presenta ‘O faiado das papoulas’, su último libro. El acto tendrá lugar mañana a las 20.30 horas en la biblioteca municipal P. Martínez Ferro, donde la autora estará acompañada del diseñador Martinho Fontes para dar a conocer esta obra de poesía intimista.