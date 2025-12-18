Ana Duato, Imanol Arias o Carmen Barranco, en la temporada teatral 2026 de Afundación

La nueva Temporada de Abonos de teatro de Afundación incluirá 5 espectáculos programados a lo largo del primer semestre de 2026. El público podrá asistir, siempre en funciones que se celebrarán en noches de viernes, a una muestra de algunos de los espectáculos más celebrados en España en los últimos meses.

Uno de los grupos gallegos más importantes por su trayectoria y reconocimientos, Chévere Teatro, será el primero en comparecer para presentar el montaje Ictus, anatomía da derradeira leición do Dr. Castelao.

Miguel de Lira y Patricia de Lorenzo lideran el elenco de esta propuesta inaugural, que se celebrará el 27 de febrero.

Por su parte, los siguientes espectáculos harán pasar por el escenariopontevedrés a conocidos intérpretes de la escena española como Ana Duato, Darío Grandinetti, María Barranco, Imanol Arias o Carmen Morales.

Los abonos con precio reducido y que permiten acceder a los 5 espectáculos pueden adquirirse en Ataquilla.com a partir de hoy y hasta el 18 de enero. En adelante, será posible adquirir entradas sueltas sin reducción de precio.