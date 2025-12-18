Afectados por inundaciones en Pontevedra piden un sistema de alerta en los teléfonos móviles
Vecinos del entorno del arroyo Valdecorvos reclaman "coordinación" entre la Xunta y el Concello
N. D.
La Asociación de Afectados por Inundacións Río Valdecorvos (Afirval) celebró el miércoles una asamblea con los vecinos para abordar la situación crítica de las reiteradas inundaciones en zonas como Fernando Olmedo y Casimiro Gómez y demandar soluciones definitivas a las administraciones. Entre ellas, reclaman la implantación de un sistema de alertas preventivas en los teléfonos móviles ante episodios de fuertes lluvias.
La asociación hizo hincapié en la reunión, celebrada en el local parroquial de la iglesia Virgen del Camino, en la necesidad urgente de coordinación entre la Xunta y el Concello, al entender que "actualmente trabajan sin coordinarse en las actuaciones sobre el río. Mientras la Xunta estudia el proyecto de las balsas de retención, el Concello mantiene pendientes actuaciones en José Malvar a la espera de ese mismo estudio".
Afirval denuncia que el "Concello se niega a plantear la retirada del colector o ampliar la galería con la obra de Casimiro Gómez, y reclama una revisión completa del tramo soterrado, debido a la evidente existencia de un estrechamiento bajo el Colegio Atlántico o en la rotonda del Puente dos Tirantes".
Por ello, reclama una reunión urgente con el alcalde Miguel Fernández Lores, la inclusión prioritaria de la reforma del tramo soterrado del río Valdecorvos en Casimiro Gómez en las obras de humanización previstas para 2026, y un sistema de alertas preventivas en los teléfonos móviles ante episodios de fuertes lluvias.
También solicita el estudio de la cobertura de los daños materiales causados a las viviendas y vehículos por la utilización de una zona residencial como zona inundable y la regulación del aparcamiento, con vigilancia de vehículos abandonados y tarjeta de estacionamiento libre en situaciones de emergencia.
- La Bonoloto deja en Pontevedra un premio de 46.651 euros
- Ahogado y sin posibilidad de ayuda: el triste final de un gato de colonia en Pontevedra
- Caminar por la PO-308 en Poio, una acción de riesgo
- Hallado un coche de las carreras ilegales de Poio
- Más de medio millón de euros para el nuevo local de Mango en Pontevedra
- El pasado marítimo emerge en la calle Galera
- Maneras de los autónomos de mantenerse con éxito: de la construcción a la moda
- El puente de Ponte Sampaio aumenta su seguridad con nueva iluminación