Actuación en la iglesia del Divino Salvador

El grupo de teatro Arume presenta «Pedro: el pescador de hombres» este domingo a partir de las 20.00 horas en la iglesia del Divino Salvador de Lérez. El espectáculo, que se estrenó el pasado 15 de abril en la iglesia de San José de Pontevedra, cuenta la vida de Jesús a través de los recuerdos de San Pedro. La entrada al acto será gratuita.