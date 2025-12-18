350 motoristas en la papanoelada de Poio
Poio organiza este domingo 21 una nueva edición de su papanoelada motera, en la que está prevista la participación de unas 350 personas. La ruta, organizada por la asociación A Rosa dos Ventos, establece su punto de salida a las 17.00 horas desde A Reiboa, en San Xoán, y recorrerá todas las parroquias del municipio, donde no faltarán la música, los caramelos, los premios y la animación.
- Fernando Pintos: «La relación con los militares era muy tensa y logramos que se normalizara»
- Ahogado y sin posibilidad de ayuda: el triste final de un gato de colonia en Pontevedra
- Caminar por la PO-308 en Poio, una acción de riesgo
- Hallado un coche de las carreras ilegales de Poio
- Las obras del puente de Ponte Sampaio, casi listas
- Defensa estudia ampliar los efectivos de la Escuela Naval ante el aumento de alumnos
- Maneras de los autónomos de mantenerse con éxito: de la construcción a la moda
- El puente de Ponte Sampaio aumenta su seguridad con nueva iluminación