350 motoristas en la papanoelada de Poio

Poio organiza este domingo 21 una nueva edición de su papanoelada motera, en la que está prevista la participación de unas 350 personas. La ruta, organizada por la asociación A Rosa dos Ventos, establece su punto de salida a las 17.00 horas desde A Reiboa, en San Xoán, y recorrerá todas las parroquias del municipio, donde no faltarán la música, los caramelos, los premios y la animación.

