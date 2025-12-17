Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida de SalariosCaso ToméMuerte Bebé CunqueiroRecogida Paquetes VigoPesquero de los horroresPremios Pardo Bazán
instagramlinkedin

A Verdura acolle hoxe os actos do aniversario do Himno Galego

Actuará o grupo Maravallada e darase lectura a un manifesto

R. P.

Pontevedra

«Cantar a Nación» é o título do acto co que Vía Galega e Galiza Cultura conmemoran o 118 aniversario da estrea do Himno Galego. O acto celebrarase hoxe a partir das 20.00 horas na Praza da Verdura.

O grupo Maravallada actuará neste encontro, que tamén se celebrará noutras localidades galegas e onde se dará lectura a un manifesto elaborado para esta data.

O encontro rematará co canto do himno completo tal e como o escribiu Eduardo Pondal, xa que o obxectivo central destes actos é difundir e socializar a letra fidedigna do Himno Galego.

O Café Moderno, pola súa banda, será escenario mañá dunha lectura colectiva de textos de Castelao. A actividade comezará ás 19.30 horas, enmárcase nos actos do 2025 Ano Castelao e convocará distintas voces da cultura, a vida social e a política galega.

Organizan este encontro as asociacións Maio Longo e Vía Galega.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents