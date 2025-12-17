A Verdura acolle hoxe os actos do aniversario do Himno Galego
Actuará o grupo Maravallada e darase lectura a un manifesto
«Cantar a Nación» é o título do acto co que Vía Galega e Galiza Cultura conmemoran o 118 aniversario da estrea do Himno Galego. O acto celebrarase hoxe a partir das 20.00 horas na Praza da Verdura.
O grupo Maravallada actuará neste encontro, que tamén se celebrará noutras localidades galegas e onde se dará lectura a un manifesto elaborado para esta data.
O encontro rematará co canto do himno completo tal e como o escribiu Eduardo Pondal, xa que o obxectivo central destes actos é difundir e socializar a letra fidedigna do Himno Galego.
O Café Moderno, pola súa banda, será escenario mañá dunha lectura colectiva de textos de Castelao. A actividade comezará ás 19.30 horas, enmárcase nos actos do 2025 Ano Castelao e convocará distintas voces da cultura, a vida social e a política galega.
Organizan este encontro as asociacións Maio Longo e Vía Galega.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernando Pintos: «La relación con los militares era muy tensa y logramos que se normalizara»
- Ahogado y sin posibilidad de ayuda: el triste final de un gato de colonia en Pontevedra
- Caminar por la PO-308 en Poio, una acción de riesgo
- Las obras del puente de Ponte Sampaio, casi listas
- Defensa estudia ampliar los efectivos de la Escuela Naval ante el aumento de alumnos
- El puente de Ponte Sampaio aumenta su seguridad con nueva iluminación
- Luis López: «No vamos a tolerar ninguna lección de igualdad» del PSOE
- Tirón turístico de la Navidad de Pontevedra, con madrileños y portugueses a la cabeza