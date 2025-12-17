Vecinos de A Caeira alertan del “caos” y la “inseguridad” desde el desvío del tráfico por este barrio de Poio

Desde octubre pasado, cuando se cerró un carril de la carretera PO-308 en A Barca por las obras de reforma de ese vial, los vecinos de A Caeira viven un calvario por el constante paso de vehículos, muchos de ellos pesados, por el barrio. Sus calles se habilitaron como desvío del tráfico durante los meses de corte de la carretera, pero la situación se ha convertido en insostenible, según denuncian los afectados, que han reunido más de un centenar de firmas, entregadas este miércoles en el Concello.

En su escrito, además de solicitar una reunión con el gobierno local, piden mayor control policial en la zona y la implantación de "medidas urgentes de regulación del tráfico tanto de turismos, como de tráfico pesado, que influyen sobre la seguridad vial y el deterioro del firme de las calzadas de la zona residencial".

Y es que además del caos circulatorio, los vecinos alertan de problemas de seguridad y expresan la “preocupación creciente por la creciente inseguridad personal y de las viviendas, en las que hubo intento de entrar en chalets y pisos, con seguimiento previo de aplicar silicona en las puertas de algunos pisos, señales para comprobar si viven o en ellos y horarios de sus habitantes”.

Señalan que el “desvío de tráfico tanto de turismos como pesado por las calles José Pernas Peña, Mato Calderón y Antelo Mariño se están generando graves problemas como intensidad del tráfico sin respetar la velocidad en zona urbana, ni señales, ni siquiera pasos de peatones; y el peligro para los peatones que utilizan están calles, que no están preparadas ni para el volumen de tráfico, ni tampoco para el peso de camiones y autobuses”.

También se quejan del “deterioro del asfalto y firme en dichas calles, con baches y desperfectos, especialmente significativos en la calle José Pernas Peña, en la que hay adoquines, que ya están levantados y además es una zona peatonal, con plataforma única”

Otra de sus advertencias es que “la estructura de las vías provoca en ocasiones que los coches se vean obligados a invadir las aceras para poder esquivar tanto a los autobuses de gran tamaño como a los camiones de gran tonelaje” y temen que la situación se prolongue y agrave ya que “se prevé que la obra tenga una duración de un año, si las condiciones del tiempo lo permiten y si no se presenta algún imprevisto, con lo cual la situación se prolongaría un tiempo que haría la situación mucho peor de lo que ya es, sobre todo en época estival”.

Por todo ello, reclaman que se reorganice la circulación en la zona de modo que “el tráfico pesado que circula por la calle Domingo Fontán, tome la PO-531 y se desvíe por el ramal VG 4.8, para luego tomar la PO 308, de forma preferentemente; y que los turismos no residentes se desvíen por el Polígono de O Vao”

Por su parte, para los residentes se pide “colocar una señal, de forma visible, para reservar el tráfico solo para residentes en A Caeira, o también una señal de prohibido girar a la derecha excepto residentes”.

Vecinos que han presentado este miércoles 115 firmas / FdV

Otra de sus demandas es aplicar una mayor “vigilancia y control de velocidad en las calles, José Pernas Peña y Mato Calderón (competencia municipal) y la carretera que recibe el nombre de calle de Antelo Mariño por las que circula el tráfico por el corte de la PO-308 y la decisión tomada por el Ayuntamiento y que suponemos que, con la aprobación de la Xunta de Galicia, dado que la vía de la calle Antelo Mariño es competencia de dicha administración. En todas estas vías muchos vehículos, a pesar de las limitaciones existentes, circulan con una alta velocidad que aumenta el riesgo de atropellos en pasos de peatones y también accidentes al acceder a los garajes de las viviendas”.

Asimismo, los vecinos reclaman “mayor presencia de la Policía Local en la zona para ejercer la vigilancia y el control necesario, dado que se percibe una ausencia por parte de la Policía Local en horas muy concretas, como las tardes”, Así como “rondas de vigilancia de la Policía Local y coordinación con la Guardia Civil, dado que en los últimos meses se han producido una serie de hechos que provocaron y provocan una preocupación creciente entre los vecinos, para que intensifiquen dicha vigilancia en casas y pisos”.

Reformar por completo el asfalto de Antelo Mariño una vez finalizadas las obras de A Barca, la instalación de pasos de peatones elevados y su iluminación, así como el repintado de la señalización son otras peticiones que los afectados quieren transmitir personalmente al alcalde, Ángel Moldes.