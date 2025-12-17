Recital poético musical de Salvador Amor en la Sala VerSus
Pontevedra
La Sala VerSus de la Fundación Cuña-Casasbellas será escenario el próximo sábado, día 20 a partir de las 19 horas del recital poético musical del cantor y poeta argentino Salvador Amor.
La organización explica que el artista, madrileño de nacimiento y porteño de adopción, es «hijo y nieto de músicos, y canta y toca la guitarra desde que se acuerda. Son ya más de dos décadas subido a escena, con un puñado de discos autoeditados a la espalda, siempre acorde a la línea y compromiso de quien siente y respeta la canción como medio de transformación social».
