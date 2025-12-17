Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida de SalariosCaso ToméMuerte Bebé CunqueiroRecogida Paquetes VigoPesquero de los horroresPremios Pardo Bazán
instagramlinkedin

Recital poético musical de Salvador Amor en la Sala VerSus

R. P.

Pontevedra

La Sala VerSus de la Fundación Cuña-Casasbellas será escenario el próximo sábado, día 20 a partir de las 19 horas del recital poético musical del cantor y poeta argentino Salvador Amor.

La organización explica que el artista, madrileño de nacimiento y porteño de adopción, es «hijo y nieto de músicos, y canta y toca la guitarra desde que se acuerda. Son ya más de dos décadas subido a escena, con un puñado de discos autoeditados a la espalda, siempre acorde a la línea y compromiso de quien siente y respeta la canción como medio de transformación social».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents