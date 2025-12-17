Profesionales de la DO Rías Baixas mejoran su inglés
l. r.
O Salnés
Un total de doce profesionales participaron en un nuevo curso de inglés impartido por el consejo regulador de la DO Rías Baixas con el profesor especializado en este sector, Andrew Black. El objetivo es dotar a trabajadores de atención al cliente, relaciones públicas, comerciales... de las bodegas que ya cuentan con un nivel medio de nuevas destrezas en este idioma.
La formación se ha impartido en varias sesiones temáticas y desde la DO destacan su utilidad teniendo en cuenta el importante mercado de exportación.
- Fernando Pintos: «La relación con los militares era muy tensa y logramos que se normalizara»
- Ahogado y sin posibilidad de ayuda: el triste final de un gato de colonia en Pontevedra
- Caminar por la PO-308 en Poio, una acción de riesgo
- Las obras del puente de Ponte Sampaio, casi listas
- Defensa estudia ampliar los efectivos de la Escuela Naval ante el aumento de alumnos
- El puente de Ponte Sampaio aumenta su seguridad con nueva iluminación
- Luis López: «No vamos a tolerar ninguna lección de igualdad» del PSOE
- Tirón turístico de la Navidad de Pontevedra, con madrileños y portugueses a la cabeza