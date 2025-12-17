Portonovo y Moraña se abren paso en el certamen Gran de Area 2025

El pabellón de eventos del Pazo de A Toxeiriña, en Moraña, y el mirador de A Peixeira y la subida al campo de San Roque, en Portonovo, fueron dos de los doce proyectos reconocidos ayer en el certamen de arquitectura Gran de Area 2025, que cada año impulsan las delegaciones de Ourense, Pontevedra y Vigo del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG).

En el caso del pabellón de eventos, el jurado distinguió esa intervención, obra de Mauro Lomba Martínez, «por la ejecución de un elemento en el que la resolución constructiva manifiesta un orden estructural claro que se transforma en ornamento». Apuntan, en esa línea, que el resultado es un «espacio interior ligero, luminoso y transparente», alabando el buen uso de la madera.

La zona pública de Portonovo, con Gabriel Alarcón, Luciano González y Miguel Estévez como artífices, fue destacado por el jurado por su capacidad para «reparar la relación entre el mar y la tierra, recuperando la morfología costera original» y «retejiendo el tejido urbano existente». En esta ocasión, resaltaron la incorporación de vegetación autóctona, clave para «consolidar un espacio amable, continuo y plenamente conectado con el litoral».

En total, el certamen recibió 57 proyectos. Por ello, el jurado reseñó la notable diversidad de propuestas participantes.