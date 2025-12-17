Pontevedra estrenará en 2026 su primera Bienal de Artes Vivas

Los muros del convento Santa Clara custodiaron durante siglos el silencio, la oración y la clausura de las monjas. No obstante, el futuro de este gigante del patrimonio pontevedrés se escribirá con un lenguaje radicalmente opuesto: el de la presencia, el cuerpo y el sonido. La Diputación de Pontevedra ha anunciado esta mañana la puesta en marcha de la Bienal de Artes Vivas, cuya primera edición se celebrará en julio de 2026 íntegramente en el recinto del antiguo cenobio.

El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, acompañado por el comisario Iñaki Martínez Antelo, ha desvelado la hoja de ruta para situar a Santa Clara como un «espacio de transformación» y evitar que la joya gótica se convierta en un mero contenedor vacío mientras avanza su compleja rehabilitación.

La decisión responde a una reestructuración del calendario cultural de Pontevedra. Tras el éxito del regreso de la Bienal de Arte de Pontevedra en 2025, retomada tras quince años de parón con más de 150.000 visitas, la institución provincial busca evitar el vacío que se produce en los años pares.

«La cultura deja de llegar por oleadas para convertirse en una presencia constante», afirmó Domínguez. La estrategia emula a los grandes referentes internacionales citados por Martínez Antelo, como las bienales de Venecia o Lyon, donde se alternan disciplinas (arte y arquitectura, o arte y danza) para mantener la tensión creativa activa anualmente.

Así, los años impares estarán dedicados a las artes plásticas y visuales, mientras que los pares, comenzando por el próximo 2026, serán el territorio de las artes vivas, que ya tuvieron protagonismo en la pasada Bienal con el Programa de Artes Vivas comisariado por Martínez Antelo.

La nueva cita artística explorará prácticas que exigen la inmediatez del «ahora». No se trata de exposiciones estáticas, sino de performance, danza contemporánea, artes escénicas experimentales, creación sonora y lenguajes híbridos, destacó el comisario.

«Son prácticas donde la presencia del artista y del público es fundamental», explicó Martínez Antelo. Ésta adelantó también que el evento tendrá un formato de festival, concentrando su programación en aproximadamente dos semanas durante el mes de junio, alejándose del modelo extensivo de meses de duración para generar un mayor impacto y convivencia.

Se prevén estrenos absolutos, colaboraciones inéditas entre disciplinas y una notable presencia internacional que dialogará con el talento gallego.

Estas propuestas convivirán con las obras de rehabilitación. Las actuaciones tomarán la iglesia y otros espacios del convento que se están definiendo actualmente mediante visitas técnicas.

Por otra parte, Domínguez reconoció las «incertidumbres» iniciales y las dificultades técnicas de la rehabilitación de Santa Clara (desde problemas jurídicos hasta goteras parcialmente subsanadas), antes de insistir en que el convento no puede quedar «en manos de la improvisación».

La presentación de la nueva cita artística también sirvió para dibujar el horizonte a largo plazo. La Diputación abrirá en los próximos días un concurso público para seleccionar el equipo comisarial de la Bienal de Arte de 2027, buscando transparencia y proyección internacional, con la ambición de situar a Pontevedra en la conversación cultural europea al nivel de grandes instituciones.

A la vuelta de las Navidades, se presentará el cronograma definitivo y la «hoja de ruta» completa para la rehabilitación del convento y de los edificios centrales del Museo, siempre según el calendario anunciado por Domínguez, que insistió en que “Santa Clara, después de siglos de silencio, no va a parar".