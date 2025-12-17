Pérez: «No somos conformistas, construimos el Caldas del futuro»

El regidor de Caldas de Reis, Jacobo Pérez realizó un balance de todo el trabajo realizado durante su primer año al frente de la alcaldía. «Hemos dado pasos muy importantes de cara a consolidar el Caldas del futuro», sostiene Pérez sobre algunos proyectos como las gestiones realizadas para impulsar la construcción del centro de salud por parte de la Xunta de Galicia, con el convenio ya firmado, así como la colaboración con Zona Franca para el desarrollo de los polígonos de O Pousadoiro y de Paradela-Carracedo. Este úlitmo, supondrá un motor económico y un generador de actividad empresarial.

«Hace justo un año nos comprometimos a cumplir con todos los requisitos para agilizar esas actuaciones y así lo hicimos», indicó destacando que «los esfuerzos puestos en el desarrollo de estos proyectos no hicieron que el Concello perdiese el foco en otras cuestiones de primera necesidad para la vecindad y que sí dependen de forma directa de la Administración local».

La inversión rondó los 500.000 euros en este ámbito, entre los que figuran 80.000 de la licitación del contrato para la limpieza de cunetas y pistas, los 50.000 destinados a la contratación de podas y mantenimiento de espacios verdes, o los 100.000 invertidos para garantizar un incremento en la limpieza de los caminos en el rural, que «ahora se llevan a cabo dos veces al año», aseguran desde le Concello.

A todo esto hay que añadir, además, la adquisición de maquinaria y recursos para la limpieza de espacios públicos, como el uso de una hidrolavadora o la desbrozadora que se utiliza en el rural. Esta mejora también se hizo patente en el tramo urbano del Umia, recuperando zonas próximas al río gracias a los trabajos de retirada de restos en el entorno más cercano al núcleo.

Recordó otros proyectos como el Novo Fogar do Maior, inaugurado el mes pasado y que cuenta ya con cerca de un millar de usuarios. Con unas instalaciones de máxima calidad, cuentan con un gran número de actividades como punto de encuentro para las personas mayores.

Además, acaban de licitar las obras para la rehabilitación y mejora del tránsito peatonal en Campo de A Torre, «un emplazamiento clave en el núcleo urbano», con una inversión que supera los 800.000 euros y que tendrá continuidad en San Roque, A Capela y A Carreira.

Pérez declaró que «los intereses de la vecindad están por encima de los colores políticos», recordando el apoyo mostrado por todas las fuerzas municipales en el caso de la variante con salida al Puerto de Vilagarcía, o el apoyo al CEIP San Clemente para reclamar a la Xunta la recuperación de la tercera Unidad de Infantil.

A pesar de este «gran año», desde la alcaldía mantienen que «no somos conformistas» y concluyen que seguirán con gran motivación para ofrecerle la mejor calidad de vida a sus vecinos.