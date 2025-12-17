O Jato Meco clama por un local «o acabaremos desapareciendo»

La asociación O Jato Meco celebra estos días su mercadillo solidario de Navidad y ya ha escrito su carta a los Reyes Magos, o más bien al Concello de O Grove. Asegura que lleva medio año sin tener noticias de su promesa de buscarle un local en el Monte das Flores, un recurso que califican de «imprescindible» para poder continuar con su labor porque, de otro modo, «acabaremos desapareciendo, como ya le ha sucedido a otras».

Cuenta con objetos de segunda mano y nuevos. | FdV

La entidad de voluntarios parte de la premisa con fuerza de que el control de las colonias callejeras que desempeña «es una competencia municipal contemplada en la Lei de Benestar Animal y que estamos asumiendo, así que deberíamos contar con un mínimo, que es un local donde poder desarrollar nuestra labor».

Y es que ahora, y desde su fundación, hace ya un lustro, funciona a base de una red de casas de acogida que ya es escasa de por sí, pues tampoco sobra gente dispuesta. Pero es que además, con el paso del tiempo, «ya hay gente que incluso se ha quedado con algunos y entonces ya no tienen más sitio», explican desde la entidad.

Actualmente conocen la existencia de una veintena de colonias y se están encontrando con que «muchos de los cachorros que están apareciendo no viven en la calle, son felinos que salen de propiedades y cuyos dueños no los quieren castrar».

Sensibilización y adoptar

Así las cosas, aunque el mercadillo tiene el principal objetivo de recaudar fondos para financiar esterilizaciones, también les sirve para hacer pedagogía y sensibilizar a este perfil de dueño sobre la importancia de evitar nacimientos indeseados que terminan con animales enfermos, atropellados...

«Sabemos que hay más colonias y que hay muchos gatos sin castrar, pero no tenemos más medios y mientras, siguen naciendo. Nosotros llegamos hasta donde podemos y realizamos una lista de prioridades según la urgencia de los casos», añaden.

Estos días también recogen comida para alimentar a los felinos acogidos y muestran algunos de los que están en adopción, por si alguien quiere conocerlos. Pero sobre todo esperan que su mercadillo sirva para mantener esta gestión y control animal que puede llegar a suponer un problema para cualquier localidad.

En el local de la plaza de Arriba se puede encontrar productos de tipo tipo, desde moda vintage, hasta libros, discos, decoración, estores... de segunda mano, contribuyendo a la reutilización de objetos que acabarían en la basura, pero también hay nuevos. Funcionará hasta el 7 de enero, de lunes a sábado, de 17.00 a 21.00 horas.