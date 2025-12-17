María Ramallo: «2025 fue un año fructífero para Marín, de muchas obras»

Con su proyecto más ambicioso a punto de rematarse, el nuevo auditorio de la localidad, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, ofreció este martes su ya habitual balance de final de año, en el que defendió, en la mitad de su cuarto mandato al frente de la villa, la gestión municipal de su equipo en áreas clave como las obras públicas o la vivienda.

«2025 fue un año fructífero para Marín. Fue un año de muchas obras, y eso significa que hay una planificación detrás, con muchas molestias y obras complicadas. Lo importante para un ayuntamiento como el nuestro es tener un ritmo en cómo las financiamos, porque no empezamos hasta tener la financiación asegurada y tenemos un presupuesto muy ajustado», apuntó.

Después de destacar la conclusión de proyectos como las mejoras en la Avenida de Ourense, con más de un millón de euros del Ministerio de Transportes, o la renovación de la Rúa da Ponte, la administración local espera reunir fondos europeos para arreglar el mercado municipal y las barriadas, para que «tengan una secuencia con conexiones iguales a las de una calle del centro». En ese sentido, se contemplan actuaciones en San Pedro, A Cañota, Virxe do Carme para mejorarlas internamente y con el ámbito urbano al que pertenecen.

Entre los apartados que el Concello pretende impulsar a corto plazo está el del empleo, para el que desarrollarán programas integrados anuales y convenios con fundaciones como Santa María La Real que den cobertura a sectores como el de la hostelería o el de los cuidados, con uno de los mayores contratos de la administración local fijado para el Servizo de Axuda ao Fogar (SAF).

«Nos encontramos que las empresas no encuentran en Marín personal para poder apoyarse en la prestación del servicio y tienen que acudir a ayuntamientos limítrofes. Si hay gente interesada en formar parte de este sector, se abre una posibilidad de trabajo interesante a futuro», explicó la regidora marinense.

Ramallo también abordó la problemática de la vivienda en la localidad y valoró muy positivamente el trabajo de la Xunta en esta materia, con ese futuro impulso al Proxecto de Interés Autonómico (PIA) que dotará a Marín de 400 viviendas públicas.

«Hay zonas que se desarrollan muy bien con vivienda unifamiliar, pero nos faltan edificios. Tenemos que facilitar a los promotores suelo de acceso directo, pero también con la Xunta a través de los PIA, que apuesta por ese desarrollo a futuro, de cuatro a seis años», explicó.

El auditorio, a punto

En su balance de final de año, María Ramallo destacó que espera que en los próximos días se puedan dar por concluidos los trabajos de construcción del auditorio, que ya encaran su recta final con la dotación de los elementos escénicos y la urbanización del exterior. «El auditorio va a cambiar la programación cultural de Marín. Se seguirá debatiendo su sitio, si ha costado mucho o poco. Conseguimos fondos europeos y de la Xunta y creo que el Ayuntamiento ha conseguido un precio bastante razonable», añadió.

La alcaldesa dejó para los próximos meses varias tareas adyacentes al centro sociocultural todavía pendientes, como el ajardinamiento, la mejora en la iluminación o la retirada de las canchas aledañas para instalar una nueva.

El equipo de gobierno local también aludió a la demolición del mercado de Cantodarea, ya adjudicada. Está previsto que el arranque de las obras se produzca después de Navidad.

El aparcamiento subterráneo del Parque Eguren, descartado

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, admitió ayer que «no ve muchas opciones» a la posibilidad de construir un aparcamiento subterráneo en el Parque Eguren. Entre los motivos para el freno a este proyecto se encuentra la falta de inversión privada, en forma de cánon para explotación de las instalaciones durante varias décadas a cambio de financiar el equipamiento.«Ese modelo, que fue la mayoría en otros lugares, es un negocio que ya no es rentable para las constructoras», explicó.En esa línea, Ramallo también dejó caer que la veintena de aparcamientos disuasorios que se reparten por la villa podrían someterse próximamente a cambios en cuanto a la duración de la estancia de los vehículos, abriendo la posibilidad a establecer algún tipo de rotación horaria para aparcar.

Se acometerán mejoras de eficiencia en el Pavillón de A Raña

Después de llevar a cabo reformas en centros deportivos de la localidad como los pabellones de Sequelo y A Cañota, el Concello de Marín centrará próximamente sus esfuerzos en acondicionar las instalaciones deportivas situadas en San Pedro, a través de los últimos fondos europeos recibidos.La previsión municipal incluye reformas para la grada principal del estadio de fútbol, en la que se retirarían las columnas que impiden en algunas zonas la visión de lo que ocurre en el terreno de juego.En el caso del Pavillón de A Raña, se impulsarán obras de eficiencia energética para controlar la temperatura interior del recinto.En paralelo, se contempla también una «reordenación del espacio» en lo que es el propio barrio de San Pedro.