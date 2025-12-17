Más de medio millón de euros para el nuevo local de Mango en Pontevedra

Mango continúa con su apuesta por expandirse en Pontevedra con un proyecto que ampliará su local de Benito Corbal superando los mil metros cuadrados. Para ello realizarán una inversión de 523.080,81 euros y estiman un plazo de ejecución de dos meses desde el inicio de la obra.

El concelleiro de Urbanismo, Alberto Oubiña, informó que este proyecto de transformación urbana en el centro de la ciudad combinará un total de cinco locales y un sótano. Tiendas como Foot on Mars o establecimientos «especiales para los vecinos» como la antigua discoteca Daniel, ahora «Lelé», ya cerrada.

Esta actuación «no se limita a una simple reforma, han presentado un informe de más de 700 páginas», confiesa Oubiña. La superficie construída total es de 1.048,62 metros cuadrados, reduciendo la útil a 863,74. La firma apuesta por soluciones de economía circular «muy novedosas».

El falso techo estará construido «con materiales reciclados de la propia marca, convirtiendo el textil en material de construcción de alta calidad», adelanta el concelleiro de Urbanismo, que añade que, para revestir las paredes, utilizarán «una pintura ecológica especial de grafeno que limpia el aire y absorbe el dióxido de carbono».

Por el momento, el proyecto está pendiente del informe de los técnicos municipales. La alta sensibilidad con el Gran Garaje, en el ámbito BIC de la Peregrina, obliga a corroborar si se puede considerar dentro de la categoría de comunicación previa o, por contra, debe ser tratado como un proyecto de licencia.

Según Oubiña, «todo apunta a que será considerado como comunicación previa». Además, asegura que para el exterior del local «van a emplear una carpintería de acabado mate para evitar brillos y no restar protagonismo a la zona».

En cuanto a la accesibilidad del establecimiento, adelantan que el acceso seguirá siendo único, por Benito Corbal, y que se habilitará otro en Daniel de la Sota para empleados y carga y descarga, sin alterar el entorno. Confirman que los escalones serán eliminados unificando el recinto en cuota cero sin ningún tipo de barreras.

La firma dedicará este nuevo recinto únicamente para su línea de ropa juvenil, Mango Teens. Así, «se demuestra que el modelo Pontevedra convence a las multinacionales para invertir en la ciudad», concluye Oubiña.