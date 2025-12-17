Maneras de los autónomos de mantenerse con éxito: de la construcción a la moda

Mantener un negocio abierto más de una década tiene su mérito en un sector como el de la moda, donde las grandes multinacionales se lo comen todo. Pero así lo han conseguido Beatriz Rodríguez y Yolanda García, dos autónomas pontevedresas que celebran estos días 11 años de su tienda «La Mattina» de ropa, calzado y complementos de mujer.

La suya es una tienda pequeña de las de toda la vida de Pontevedra, de esas en las que prima la atención al público personalizada y en la que la calidad está por encima de la cantidad.

El nacimiento de este negocio fue casual. Las dos responsables venían del sector de la construcción, es decir, nada que ver con el del textil. Fue la crisis de 2013 y el estallido de la burbuja inmobiliaria lo que las llevó a dar un giro por completo a sus vidas.

«A ambas nos gustaba la moda, era lo que teníamos en común en ese momento, además de haber trabajado las dos en la construcción», explican a FARO.

«Sabíamos que teníamos que hacer algo y nos lanzamos. Fue difícil, claro, porque era meternos en un sector desconocido para nosotras, pero vas aprendiendo», reconocen, y la prueba está en que ya superan una década de puertas abiertas de su tienda en la calle Cruz Gallástegui.

"Una mala temporada te puede cerrar la tienda, hay que vender siempre"

Tienen su mérito, precisamente, por estar a pocos metros de los locales de grandes multinacionales como Inditex, Mango o H&M, pero ellas buscaron diferenciarse y ofrecer algo totalmente distinto.

«Nos llevamos muchas tortas y buscamos proveedores que nos ofreciesen productos de calidad, pero también prendas, calzado y complementos que fuesen con nuestro estilo», indican, ya que esto les facilita el trabajo para vender de forma sincera algo en lo que creen y que ellas mismas se pondrían o utilizarían.

La clave, subrayan, «es no saturar: compramos pocas cantidades», de modo que las clientas no sientan que sus prendas van a abundar por la ciudad.

Entre su clientela, que va desde los 30 y pico hasta los 80 años, tienen muchas «fieles», que repiten o que «compran un artículo por mes».

Como autónomas que son, siempre viven con ese temor «a fracasar». «Una mala temporada te puede cerrar la tienda, hay que vender siempre», confiesan.

Es por ello que campañas «desleales» de los grandes como el Black Friday hacen tanto daño al pequeño comercio, que intenta unirse para no quedarse atrás, pero que termina perdiendo ingresos importantes.

Las redes sociales son las grandes aliadas y escaparate de estas dos emprendedoras, que a diario cuelgan historias con sus productos en los que ellas mismas hacen de maniquíes.