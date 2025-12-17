Hallado un coche de las carreras ilegales de Poio

La Policía Local de Poio ha localizado en un aparcamiento municipal gratuito del municipio a uno de los coches participantes en las carreras ilegales en la parroquia de San Salvador de Poio. Se encuentra con daños materiales en varios puntos y con la ITV caducada desde abril.

Tal y como ha informado el cuerpo policial, el vehículo es el mismo que hace unos días participó en unas maniobras de conducción temeraria con resultado de un choque en la glorieta entre la Avenida Antelo Mariño y la calle Mato Calderón con la carretera de Campañó. De hecho, en un vídeo aportado por un vecino se ve claramente cómo el citado coche sale de la rotonda en dirección prohibida tras el siniestro, unos hechos que fueron puestos en conocimiento de la Policía Local y la Guardia Civil.

Según los agentes de Poio, se trata de un Renault Clio de color blanco con bacas en el techo de color negro y con evidentes golpes en varias zonas que evidencian que ha tenido un accidente reciente.

«Perciben los agentes los daños ocasionados en el mismo en el día y a hora del vídeo facilitado por el particular, el testigo, constando el parachoques del mismo desencajado de su lugar, con aristas salientes en los lados exteriores derecho e izquierdo del mismo, estando prohibida la circulación en dicho estado y el faro delantero derecho sin protector plástico de la bombilla con motivo del impacto de la madrugada del 9 de diciembre del 2025, observándose en el vídeo. Asimismo, se encuentran piezas de la carrocería, zona de la parrilla delantera, en el asiento delantero derecho del mismo», explican en su informe.

Asimismo, se comprueba a través de la base de datos de la DGT, que el turismo no tiene la ITV en vigor, con vigencia del pasado 1 de abril de 2024, proponiendo sanción por ello.

Se propone, además, para sanción por conducir de forma temeraria, con el resultado de un siniestro vial, realizando derrapes en una rotonda en sentido horario e impactando con otro vehículo que circula en sentido antihorario.

La Policía Local de Poio confirma que continúa con la investigación de conducciones temerarias y competiciones de coches en el municipio.