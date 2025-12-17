Despedida del año en el Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro

El Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre (PAAR) se prepara para cerrar el 2025 con un de los eventos más simbólicos del calendario: la celebración del solsticio de invierno. Este sábado, el centro ofrece «una experiencia única fuera de su horario habitual para conectar con la espiritualidad y las tradiciones de nuestros antepasados», adelantan.

A partir de las cinco de la tarde, los asistentes podrán descubrir los petroglifos en una atmósfera «íntima y reveladora», aprovechando la oscuridad para resaltar los trazos de los grabados mediante la luz de las linternas, «escuchando leyendas sobre estos grabados milenarios», indican desde la organización del evento.

La jornada servirá para dar la bienvenida al paulatino regreso de la luz. Como plato fuerte, se realizará una exhibición de producción de fuego, recreando las técnicas que se empleaban en la prehistoria.

Alrededor de una hoguera ritual, los visitantes del evento podrán experimentar la conexión mística con el fuego que definía la vida en la Edad del Bronce.

Dada la exclusividad del evento y el aforo limitado, es obligatorio realizar reserva previa a través de la web oficial paar.es. Además, el público puede reservar otras actividades habituales, como visitas guiadas, el escape room o la petroaventura.