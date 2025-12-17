Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Comandancia de Pontevedra inaugura su belén navideño

Invita a la ciudadanía a visitarlo hasta el 5 de enero

El comandante Manuel Touceda con los autores del belén navideño que se exhibe en la Comandancia.

La Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra celebra unas jornadas de puertas abiertas con motivo de la Navidad e invita a los ciudadanos a disfrutar con los agentes del belén que se exhibe en la instalación del instituto armado.

El nacimiento ha sido elaborado por el agente Antonio Varela Mourelle y su esposa Marisol Peso Ares y podrá visitarse a partir de mañana y hasta el 5 de enero de 9 a 14 horas en la comandancia ubicada en la avenida Domingo Fontán de Poio.

