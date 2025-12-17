La Comandancia de Pontevedra inaugura su belén navideño

La Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra celebra unas jornadas de puertas abiertas con motivo de la Navidad e invita a los ciudadanos a disfrutar con los agentes del belén que se exhibe en la instalación del instituto armado.

El nacimiento ha sido elaborado por el agente Antonio Varela Mourelle y su esposa Marisol Peso Ares y podrá visitarse a partir de mañana y hasta el 5 de enero de 9 a 14 horas en la comandancia ubicada en la avenida Domingo Fontán de Poio.