Cien años cantando y con la mejor compañía
Carmen Álvarez celebró su llegada a los cien años con con una visita a la Casa Consistorial de Pontevedra, donde fue recibida por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que le entregó un colorido ramo de flores. Rodeada de sus dos hijas, sus nietos y las ciudadoras que le acompañan en su día a día, la primera centenaria recibida en el reahabilitado edificio municipal, avisó al regidor pontevedrés de que volverá el año que viene.
Su círculo cercano asegura que «está muy bien», garantizando que «se pasa el día entero cantando» y, además, «nunca falla en salir a tomar su café cada tarde, llueva o haga sol», sostienen sus tres cuidadoras. A pesar de celebrar por centésima vez su cumpleaños, Carmen Álvarez manifiesta que tiene «cuarenta años», sintiéndose muy joven.
