La «carpa mágica» de A Seca reabre sus puertas el viernes

Poio inaugura este viernes, en A Seca, la carpa Poio Máxico, un espacio pensado para el ocio de las familias en el que se ofrecen talleres, juegos, actuaciones y otras actividades hasta el próximo 6 de enero, en horario de 16.30 a 20.30 horas.

La jornada inaugural incluirá el concierto de A Gramola Gominola y la actuación del dj Quico, acompañado de hinchables, pintacaras y atracciones también en el exterior de la carpa.

Este sábado se entregarán, a las 17.30 horas y en la carpa, los premios del Concurso de Tarxetas de Nadal, seguido de la actuación del espectáculo musical Os Tres Porquiños.

El domingo la protagonista será la magia, a partir de las 18.00 horas.