Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Supremo AP-9Caso ToméFalsificacionesObramat VigoAna Obregón EpsteinNaufragio PortugalAlbacete-Celta
instagramlinkedin

La Brilat completa su regreso de la misión de la OTAN en Eslovaquia

La Legión asume el mando del quinto contingente que se despliega en Lešt

Los integrantes de la Brilat, tras su regreso

Los integrantes de la Brilat, tras su regreso / Brilat

N. D.

Pontevedra

Finaliza el despliegue del cuarto contingente liderado por la Brilat en Eslovaquia en el marco de la operación de Defensa y disuasion del flanco este de la OTAN con la llegada de la última rotación de personal al aeropuerto de Asturias.

Fue el martes cuando se se celebró el relevo del contingente español de la Multinational Brigade Task Force Slovakia. La Legión asume el mando del quinto contingente que despliega en Lešť.

Militares bajan del avión en Asturias

Militares bajan del avión en Asturias / Brilat

Antes de la transferencia de autoridad, el comandante del Mando de Operaciones visitó la exposición sobre líneas de experimentación y sistemas aéreos no tripulados.

El Ministerio de Defensa destaca que "España reafirma su compromiso con la defensa colectiva y la seguridad del flanco este de la OTAN".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents