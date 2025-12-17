La Brilat completa su regreso de la misión de la OTAN en Eslovaquia

Finaliza el despliegue del cuarto contingente liderado por la Brilat en Eslovaquia en el marco de la operación de Defensa y disuasion del flanco este de la OTAN con la llegada de la última rotación de personal al aeropuerto de Asturias.

Fue el martes cuando se se celebró el relevo del contingente español de la Multinational Brigade Task Force Slovakia. La Legión asume el mando del quinto contingente que despliega en Lešť.

Militares bajan del avión en Asturias / Brilat

Antes de la transferencia de autoridad, el comandante del Mando de Operaciones visitó la exposición sobre líneas de experimentación y sistemas aéreos no tripulados.

El Ministerio de Defensa destaca que "España reafirma su compromiso con la defensa colectiva y la seguridad del flanco este de la OTAN".