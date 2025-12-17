La Bonoloto deja en Pontevedra un premio de 46.651 euros
El boleto ganador se selló en la administración número 9 de la calle Peregrina
N. D.
La Bonoloto ha dejado este martes en Pontevedra un premio de 46.651 euros, cuyo boleto se selló en la administración número 9 de la calle Peregrina.
La combinación ganadora ha estado formada por los números 2, 3, 13, 15, 31, 44. El número complementario es el 20 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.363.623 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes. Además del de Pontevedra, fueron validados en la Administración de Loterías número 2 de Arévalo (Ávila) situada en Teso Nuevo, 1; y en la número 2 de Sueca (Valencia), situada en Valencia, 41.
